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Kursverlauf 29.04.2026 18:01:09

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich am Mittag leichter

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich am Mittag leichter

Das macht der Dow Jones am Mittag.

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.77 Prozent auf 48’765.75 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.694 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.274 Prozent auf 49’276.80 Punkte an der Kurstafel, nach 49’141.93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49’163.78 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48’738.42 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0.705 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 45’166.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49’071.56 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 29.04.2025, mit 40’527.62 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0.792 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50’512.79 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Visa (+ 8.87 Prozent auf 336.72 USD), Cisco (+ 1.89 Prozent auf 88.50 USD), Amazon (+ 1.77 Prozent auf 264.29 USD), Chevron (+ 1.26 Prozent auf 190.74 USD) und Coca-Cola (+ 0.33 Prozent auf 78.61 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Boeing (-3.45 Prozent auf 222.75 USD), Home Depot (-2.66 Prozent auf 274.00 EUR), Travelers (-2.63 Prozent auf 301.87 USD), Sherwin-Williams (-2.26 Prozent auf 316.94 USD) und Goldman Sachs (-2.07 Prozent auf 907.36 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8’035’530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.498 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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