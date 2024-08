ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Aussagen des US-Optoelektronikherstellers Staar Surgical zu China wertete Analyst Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als negativ für Carl Zeiss Meditec. Die Aussagen von Staar deuteten eine sich abschwächende Nachfrage und sinkende Preise in China für bestimmte Behandlungsmethoden an./bek/mis;