ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 148 auf 101 Euro gesenkt. Das Medizintechnik-Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2022/23 externe und interne Probleme bewältigen müssen, die zu einer unterdurchschnittlichen Kursperformance im bisherigen Jahresverlauf geführt hätten, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aber auch in nächster Zeit bestünden noch zu viele Ungewissheiten. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass die Aktie immer noch mit einem Aufschlag von rund 30 Prozent zum Sektor gehandelt werde, habe er sein Anlagevotum herabgesetzt./edh/la;