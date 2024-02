FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 94 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Jahresziele dürften für das Medizintechnik-Unternehmen nicht leicht zu erreichen sein, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren sollten das Unternehmen aber nicht unterschätzen, ebenso wie eine mögliche Erholung in China. Angesichts der Unsicherheit und der bereits anspruchsvollen Bewertung bleibe er mit seinem Votum aber weiter an der Seitenlinie./tav/edh;