NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Underweight" belassen. 2025 dürften Makrofaktoren wie die Politik des Ölverbunds Opec+ und die Gaspreise wichtiger sein als unternehmensspezifische Faktoren, schrieb Analyst Matthew Lofting in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick für die Ölbranche. Shell bleibe nach optimistischen Aussagen von Konzernchef Wael Sawan einer seiner Favoriten. BP habe indes noch einiges zu tun, um die Balance zwischen Widerstandsfähigkeit und Verschuldung zu verbessern./gl/ag;