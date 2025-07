NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 420 Pence belassen. Die Ernennung des ehemaligen CRH-Chefs Albert Manifold zum Nachfolger von Verwaltungsratschef Helge Lund ab Anfang Oktober komme früher als ursprünglich vom Ölkonzern geplant, schrieb Matthew Lofting in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Anleger dürften das begrüßen./rob/gl/ajx;