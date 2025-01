NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Sector Perform" belassen. Vom Kapitalmarkttag Ende Februar erwartet der Analyst Biraj Borkhataria den "dringend notwendigen Neustart". Strategische Klarheit für die Investoren sei dringend nötig, schrieb er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./ag/ck;