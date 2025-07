FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex vor Zahlen von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. John Kim rechnet in seinem am Montag vorliegenden Ausblick nach einer schwachen Umsatzentwicklung im Auftaktquartal mit einem besseren zweiten Quartal. Die Grundlagen, um Projekte abzuwickeln, seien mit stabilen Preisen und Kosten solide. Im Rahmen der üblichen Saisonalität sollte das zweite Halbjahr wichtiger werden, was die Auslieferungen betrifft./tih/ag;