NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion vor Zahlen zum zweiten Quartal von 49 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain hält in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht eine sehr gute Auftragsentwicklung für wahrscheinlich. Derzeit scheine es keine Verschlechterung der Nachfragetrends zu geben, was ihn zuversichtlich stimme für die Lagertechnik-Sparte ITS und die Fähigkeit von Kion, die diesjährigen Ziele zu erreichen./rob/tih/ag;