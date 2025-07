STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.10 Prozent tiefer bei 4’468.42 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.127 Prozent auf 4’478.67 Punkte an der Kurstafel, nach 4’473.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’466.50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’489.01 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0.199 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’545.06 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 03.04.2025, wies der STOXX 50 4’437.61 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’508.77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 2.99 Prozent zu. Bei 4’826.72 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3’921.71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell UBS (+ 1.49 Prozent auf 27.97 CHF), National Grid (+ 1.21 Prozent auf 10.44 GBP), Siemens (+ 1.21 Prozent auf 222.15 EUR), BAT (+ 1.18 Prozent auf 35.05 GBP) und Zurich Insurance (+ 0.99 Prozent auf 549.60 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Richemont (-1.19 Prozent auf 149.65 CHF), Novartis (-0.99 Prozent auf 97.46 CHF), Rio Tinto (-0.94 Prozent auf 43.40 GBP), Rolls-Royce (-0.87 Prozent auf 9.35 GBP) und Deutsche Telekom (-0.84 Prozent auf 30.81 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’577’382 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 295.263 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

