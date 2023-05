NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP nach der Berichtssaison im Öl- und Gassektor von 540 auf 530 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Konzerne hätten die Ausschüttungen an die Aktionäre im Allgemeinen bestätigt, und das trotz konjunkturellen Gegenwinds, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Allein BP habe unter den Großen der Branche das Volumen der Aktienrückkäufe gekürzt - woraufhin der Aktienkurs gefallen sei./bek/tih;