NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 580 auf 590 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giacomo Romeo passte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für Ölkonzerne an die aktuellen Marktenwicklungen an, darunter der Einfluss von Energiepreisen. Unter den Großen der Branche in Europa lautet seine Rangfolge der positiven Empfehlungen Shell vor BP./tih/mis;