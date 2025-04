FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Auswirkungen der Übernahme von Axa Investment Managers auf die Kapitalausstattung der französischen Bank seien nicht so schlimm wie befürchtet, schrieb Analyst Sharath Kumar in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar./gl/la;