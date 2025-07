NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die französische Bank habe dank einer guten Kostenkontrolle sowie starker Erträge an den globalen Finanzmärkten ordentlich abgeschnitten und mit dem bereinigten operativen Ergebnis positiv überrascht, schrieb Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/gl/zb;