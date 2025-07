BNP Paribas-Aktie dennoch höher: Rückläufige Erträge im Aktienhandel belasten Gewinn

Während die Geschäfte mit Anleihen und Währungen glänzend liefen, gingen die Erträge im Aktienhandel zurück, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Zudem musste die Bank etwas mehr Steuern zahlen als vor einem Jahr, sodass der Gewinn unter dem Strich leicht auf knapp 3,3 Milliarden Euro sank. Allerdings rechnet Bankchef Jean-Laurent Bonnafé für 2025 mit mehr Gewinn als gedacht.

An der Börse kamen die Neuigkeiten entsprechend gut an: An der EURONEXT in Paris geht es am Donnerstag für die BNP Paribas-Aktie zeitweise um 1,22 Prozent hoch auf 79,44 Euro.

Die Analysten von RBC sprachen von einem starken Zahlenwerk für das zweite Quartal. Die Schätzungen zum operativen Ergebnis seien deutlich übertroffen worden. Grund dafür sei die Kostenentwicklung gewesen. Aber auch anderweitig seien die Erwartungen zumeist überboten worden. Der Ausblick dürfte zu leicht steigenden Konsensschätzungen führen.

Die BNP Paribas zählt mit einem Börsenwert von etwas mehr als 90 Milliarden Euro zu den wertvollsten Banken Europas. Der Kurs zog in diesem Jahr im Einklang mit dem Branchenindex Stoxx 600 Banks um rund 35 Prozent an.

Sowohl die Einnahmen als auch der Gewinn der Bank übertrafen die Erwartungen von Analysten. So legten die Erträge um zweieinhalb Prozent auf 12,6 Milliarden Euro zu. Der Handel mit Anleihen und Währungen zog kräftig an, während das Aktiensegment die hohen Erträge aus dem Vorjahreszeitraum nicht wieder erreichte.

Für das laufende Jahr erwartet Bonnafé jetzt einen Gewinnanstieg um mindestens vier Prozent auf mehr als 12,2 Milliarden Euro. Analysten hatten hier etwas weniger erwartet.

/zb/mis

PARIS (awp international)