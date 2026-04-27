NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BMW nach einer Branchenveranstaltung in China mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Sector Perform" belassen. Im Fokus habe - wie schon bei der US-Technologiemesse CES im Januar - der vollelektrische und für den chinesischen Markt gebaute iX3 gestanden, schrieb Tom Narayan am Montag. Die Münchener sähen das Modell als entscheidend für ihr Ziel an, Marktanteile in China zurückzugewinnen. Mit Reichweite und Ladegeschwindigkeit solle das Modell mit Teslas Model Y sowie Xiaomis YU7 konkurrieren können, der Preis werde aber höher ausfallen. Seine Gespräche auf der Veranstaltung hätten signalisiert, dass die Marke BMW in China immer noch einen guten Ruf habe und von Negativ-Schlagzeilen bei Xiaomi profitieren könnte. /rob/gl/ag;