BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BMW nach einer Branchenveranstaltung in China mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Sector Perform" belassen. Im Fokus habe - wie schon bei der US-Technologiemesse CES im Januar - der vollelektrische und für den chinesischen Markt gebaute iX3 gestanden, schrieb Tom Narayan am Montag. Die Münchener sähen das Modell als entscheidend für ihr Ziel an, Marktanteile in China zurückzugewinnen. Mit Reichweite und Ladegeschwindigkeit solle das Modell mit Teslas Model Y sowie Xiaomis YU7 konkurrieren können, der Preis werde aber höher ausfallen. Seine Gespräche auf der Veranstaltung hätten signalisiert, dass die Marke BMW in China immer noch einen guten Ruf habe und von Negativ-Schlagzeilen bei Xiaomi profitieren könnte. /rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
79.54 €
|
Abst. Kursziel*:
5.61%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
79.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.61%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
24.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächer (finanzen.ch)
|
21.04.26
|DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.04.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|09:59
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:59
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09:59
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|72.78
|2.33%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:28
|
Warburg Research
Vossloh Hold
|10:01
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sartorius vz. Neutral
|09:59
|
RBC Capital Markets
BMW Sector Perform
|09:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
secunet Security Networks Buy
|09:48
|
Goldman Sachs Group Inc.
SAP Buy
|09:41
|
Bernstein Research
Rolls-Royce Market-Perform
|09:39
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
STMicroelectronics Buy