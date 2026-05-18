Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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|Euro STOXX 50 im Fokus
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18.05.2026 12:26:16
Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Abschläge
Der Euro STOXX 50 zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0.59 Prozent tiefer bei 5’793.41 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.873 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.516 Prozent auf 5’797.66 Punkte an der Kurstafel, nach 5’827.76 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5’762.15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’807.83 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 6’057.71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’103.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Wert von 5’427.53 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0.974 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’199.78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Zähler.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 2.66 Prozent auf 250.90 EUR), Infineon (+ 1.52 Prozent auf 66.18 EUR), Rheinmetall (+ 1.02 Prozent auf 1’131.40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.95 Prozent auf 477.50 EUR) und Eni (+ 0.91 Prozent auf 23.85 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Intesa Sanpaolo (-3.99 Prozent auf 5.51 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.34 Prozent auf 85.88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.22 Prozent auf 49.23 EUR), BMW (-2.10 Prozent auf 72.84 EUR) und Bayer (-1.59 Prozent auf 37.11 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’428’575 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 503.587 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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