NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Mittwochabend an den Quartalsbericht der Hamburger an. Im vierten Quartal winke mehr Dynamik, die Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr änderten sich allerdings kaum./ag/gl;