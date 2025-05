NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Beiersdorf mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Overweight" belassen. In Gesprächen auf der jährlich veranstalteten Branchenkonferenz der US-Bank habe Konzernchef Vincent Warnary robuste Wachstumspläne auf der Basis von Innovationen in einem an Schwung verlierenden Nachfrageumfeld skizziert, schrieb Celine Pannuti in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/ag;