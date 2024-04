HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bechtle vor Zahlen fürs erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Trotz hoher Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums dürfte der IT-Dienstleister solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der hohen Vorjahreswerte könnte die Wachstumsrate im Vergleich zu den Jahreszielen des Unternehmens niedrig erscheinen. Das dürfte sich aber in den kommenden Quartalen geben, da die Vergleichswerte dann niedriger seien./mis/gl;