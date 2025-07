Börse Frankfurt: MDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Montag notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.71 Prozent leichter bei 31’132.88 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 318.338 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.749 Prozent schwächer bei 31’119.20 Punkten, nach 31’354.15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’262.17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’007.11 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29’742.09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2025, wies der MDAX einen Stand von 26’627.26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 25’904.22 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21.05 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 31’752.97 Punkten. Bei 23’135.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell RENK (+ 3.82 Prozent auf 74.73 EUR), United Internet (+ 3.08 Prozent auf 25.46 EUR), HENSOLDT (+ 2.16 Prozent auf 104.10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1.39 Prozent auf 91.25 EUR) und IONOS (+ 0.74 Prozent auf 40.75 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Delivery Hero (-3.59 Prozent auf 23.60 EUR), LANXESS (-2.49 Prozent auf 25.82 EUR), Bechtle (-2.36 Prozent auf 38.12 EUR), KION GROUP (-2.32 Prozent auf 52.65 EUR) und WACKER CHEMIE (-2.17 Prozent auf 67.70 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’404’740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 28.715 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TUI-Aktie präsentiert mit 6.28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 14.82 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch