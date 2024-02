NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe auf seiner Roadshow einen starken operativen Ausblick auf 2024 gegeben, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei nach der zuletzt unterdurchschnittlichen Entwicklung noch attraktiver und dürfte von einer Reihe anstehender positiver Nachrichten profitieren./gl/edh;