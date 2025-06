FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Analysten-Telefonkonferenz anlässlich der Asco-Krebsforschertagung auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Zusammenfassend lasse sich sagen, dass der Pharmakonzern mehrere hochkarätige klinische Datensätze vorgestellt habe, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings habe er jedoch relativ wenig gehört, was seine Ansicht ändert, dass die kommerziellen Auswirkungen relativ begrenzt sein werden./edh/tih;