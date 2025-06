NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Dies schrieb James Gordon in seinem Kommentar zu einer virtuellen Runde mit dem Management der Briten am Rande der Asco-Krebsforschertagung. Insgesamt sieht sich der Experte bestärkt in seiner Einschätzung des "Blockbuster"-Umsatzpotenzials von Camizestrant bei einer bestimmten Brustkrebsvariante und des "MultiBlockbuster"-Potenzials von Enhertu./rob/ag/tih;