NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Der Investitionsplan des Pharmakonzerns über 50 Milliarden Dollar für Produktion und Forschung in den USA bis 2030 sei in den Prognosen wohl schon weitgehend berücksichtigt, schrieb James Gordon in einer Einschätzung am Dienstag. Er sollte Astrazeneca aber mit Blick auf US-Zölle und Gegenwind durch die US-Gesundheitsbehörde gut dastehen lassen./rob/ajx/gl;