NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Dass das Medikament Tagrisso in Kombination mit einer Chemotherapie eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung der Gesamtüberlebensrate bei mutiertem fortgeschrittenem Lungenkrebs gezeigt habe, werte er als moderat positiv für den Pharmakonzern, schrieb James D Gordon in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Nachricht dürfte die Konsensschätzung eines Tagrisso-Spitzenumsatzes von 8,5 Milliarden US-Dollar untermauern./gl/ajx;