NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Nachfrage nach dem iPhone 16 ziehe nach einigen Wochen mit einer trägeren Entwicklung an, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/edh;