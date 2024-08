NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Apple nach der Niederlage von Alphabet in einem Kartellprozess auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Analyst Samik Chatterjee verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass ein Bundesrichter in der Klage des US-Justizministeriums gegen die Monopolstellung der Suchmaschine Google recht gegeben habe. Das umfasse auch Vereinbarungen mit Partnern wie Apple, die Google eine Standardposition auf etwa iPhone zusichern, schrieb er. Wegen dieses Urteils dürften nun derlei Exklusivitätsklauseln auf Änderungen geprüft werden. Apple dürfte außerdem unter anderem womöglich eine eigene Suchmaschine entwickeln. Im Vergleich zur branchenführenden Werbemonetarisierung bei Google würde das jedoch einen geringeren Umsatzbeitrag bedeuten, bei zugleich höheren Kosten für Wartung und Betrieb./ck/zb;