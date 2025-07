Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach

Der Dow Jones schloss nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 44’484.42 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 17.116 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.974 Prozent auf 44’061.49 Punkte an der Kurstafel, nach 44’494.94 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 44’354.01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 44’557.82 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1.05 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 02.06.2025, bei 42’305.48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42’225.32 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 02.07.2024, einen Wert von 39’331.85 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 4.94 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 4.06 Prozent auf 76.39 USD), NVIDIA (+ 2.58 Prozent auf 157.25 USD), Apple (+ 2.22 Prozent auf 212.44 USD), Amgen (+ 2.18 Prozent auf 296.85 USD) und Caterpillar (+ 1.92 Prozent auf 398.43 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-5.70 Prozent auf 307.56 USD), Travelers (-3.62 Prozent auf 257.34 USD), Home Depot (-1.26 Prozent auf 316.75 EUR), IBM (-1.22 Prozent auf 287.65 USD) und Coca-Cola (-1.06 Prozent auf 70.91 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 42’954’826 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.175 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9.20 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

