NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple nach China-Absatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Nachdem die Quartalszahlen bereits eine weniger schwach als befürchtet ausgefallene Umsatzentwicklung in China gezeigt hätten, belegten die dortigen April-Absatzzahlen für das iPhone eine Fortsetzung der positiven Dynamik, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit gingen die Risiken für die iPhone-Konsensschätzungen zurück, auch wenn die Entwicklung mehr mit einer generellen Nachfrageerholung als mit Marktanteilsgewinnen zu tun habe./gl/he;