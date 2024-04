NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Im Fokus stehe die Frage, wie stark der zyklische Gegenwind noch belaste, bis der Rückenwind durch das Thema Künstliche Intelligenz zum Tragen komme, schrieb Analyst Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal./ag/gl;