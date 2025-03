ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 236 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer eines iPhone-Geräts sei zuletzt um drei auf etwa 37 Monate gestiegen, schrieb Analyst David Vogt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu jüngsten UBS-Daten außerhalb Chinas. Die Nachfrage nach Zusatzservices wie TV+, Arcade, Fitness und Podcasts verlangsame sich insgesamt. Apple Music und iCloud stünden in der Gunst am höchsten./ag/gl;