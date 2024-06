ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die Entwicklung der Apple Stores scheine nicht ganz so stark wie erhofft zu sein, schrieb Analyst David Vogt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Vergleichsbasis in diesem Segment werde zunehmend anspruchsvoller./mf/edh;