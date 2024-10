NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Hold" mit einem Kursziel von 212,92 US-Dollar belassen. Regulatorische Maßnahmen gegen Google in den USA könnten sich negativ auch auf Apple auswirken, schrieb Analyst Edison Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So könne es dazu kommen, dass Google nicht die exklusive Suchmaschine auf iPhones von Apple wird. Bis zu einer endgültigen Einigung in dieser Sache könnten bis zu acht Jahre ins Land gehen./bek/mf;