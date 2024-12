ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 230 auf 264 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stephen Ju beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Belegschaft des Online-Händlers, der selbst zuletzt auf Büroebene von einer sinkenden Mitarbeiterzahl berichtet habe. Dies bringe gute Margenperspektiven mit sich und stütze seine Schätzungen für das Jahr 2025. Das erhöhte Kursziel macht er jetzt an seinen Erwartungen bis Ende 2026 fest./tih/mis;