NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die Cloud-Sparte AWS des Online-Handelsgiganten sowie die Verbesserungen im Werbegeschäft und beim operativen Gewinn dürften die Anleger erfreuen, schrieb Analyst Brent Thill in einer ersten Reaktion am Donnerstagabend. Die Mitte der Konzernprognose für das Betriebsergebnis im ersten Quartal impliziere eine Abschwächung der Profitabilität im Vergleich zum vierten Quartal. Allerdings verfolge Amazon im Allgemeinen einen pragmatischen Ansatz für den Gewinnausblick./ck/he;