Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30
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Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem von 173 auf 181 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemie-Konzern habe im vergangenen Quartal umsatzseitig enttäuscht, mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) aber positiv überrascht, schrieb Oliver Schwarz in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem könnte sich das Ebitda-Ziel für 2026 mit Blick auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre als konservativ erweisen. Schwarz sieht das Unternehmen gut aufgestellt für ein künftiges Wachstum./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
181.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
150.80 €
|
Abst. Kursziel*:
20.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
170.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.10%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
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