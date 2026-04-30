Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30
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Alzchem Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhersteller sei solide in das Jahr gestartet, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank der Spezialchemie habe das Unternehmen die Erwartungen übertroffen. Mit höheren Inputkosten könne Alzchem umgehen und sie weitgehend weiterreichen./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
165.70 €
|
Abst. Kursziel*:
20.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
166.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.83%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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