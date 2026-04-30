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Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30

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30.04.2026
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30.04.2026 21:44:00

Alzchem Group Buy

Alzchem Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhersteller sei solide in das Jahr gestartet, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank der Spezialchemie habe das Unternehmen die Erwartungen übertroffen. Mit höheren Inputkosten könne Alzchem umgehen und sie weitgehend weiterreichen./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
200.00 €
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
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