LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Alstom auf "Underweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Plan des Zugbauers, die Nettoverschuldung um zwei Milliarden Euro zu senken, gehe nicht weit genug, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Vorhaben löse nicht alle Bilanzprobleme, und mit Blick auf die aktuelle Bewertung der Aktien würden die weiter bestehenden Risiken in erheblichem Maße unterschätzt./la/gl;