ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 173 US-Dollar belassen. Analyst Stephen Ju zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Fazit von der Entwicklerkonferenz Google I/O, die sich einmal mehr stark auf das Thema Künstliche Intelligenz fokussiert habe. Es sei um eine stärkere Verbreitung der eigenen Lösung "Gemini" in Apps und auf Android-Systemen gegangen./tih/ajx;