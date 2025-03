FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 183 Euro auf "Buy" belassen. Das Interesse an Rüstungsaktivitäten nehme generell immer mehr zu, schrieb Analyst Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach einer Konzernveranstaltung mit Investmentbankern./ag/edh;