NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Er prophezeie noch keinen Tiefpunkt, doch sehe er aktuell die beste Chance seit fünf Jahren, strukturelle Gewinner zu kaufen, schrieb Analyst Raj Jilka in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von Air Liquide ist Jilka überzeugt, da Industriegase ein integraler Bestandteil der meisten Fertigungs-, Gesundheits-, Elektronik- und Industrieprozesse sind, wie er betonte./ck/ajx;