NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach Halbjahreszahlen von 193 auf 198 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Industriegas-Konzern habe abermals gute Resultate vorgelegt und das sei erst der Anfang, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstum verbessere sich und langfristig hätten auch die Gewinnmargen Luft nach oben./rob/mis/ajx;