NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. In einem Umfeld, das von gekappten Unternehmenszielen belastet sei, sei das insgesamt solide Zahlenwerk des Industriegasekonzerns willkommen, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis;