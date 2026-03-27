Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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1.27 %
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27.03.2026 11:15:12
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
805.11 CHF -0.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1240 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Hannes Leitner bleibt nach Rücksprache mit dem Management vorsichtig für das erste Quartal des Zahlungsdienstleisters. Das Gesamtjahr sollte aber im Plan liegen, schrieb er am Donnerstagabend./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 18:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 18:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’240.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
877.00 €
|
Abst. Kursziel*:
41.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
873.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.04%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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