Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’101 -0.3%  SPI 18’575 -0.3%  Dow 49’609 0.0%  DAX 24’339 -1.3%  Euro 0.9152 0.0%  EStoxx50 5’912 -1.0%  Gold 4’715 0.6%  Bitcoin 62’291 -0.2%  Dollar 0.7771 -0.4%  Öl 100.3 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ByteDance investiert Milliarden in KI - neue Impulse für Aktien von NVIDIA & Co.?
Cathie-Wood-Investment Tempus AI sichert sich 400 Millionen Dollar über Wandelanleihen
XRP vor Bullenrun? Experten analysieren Fundamentaldaten für den nächsten Marktzyklus
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag
Helium-Krise durch Nahost-Konflikt: Halbleiter-Lieferketten vor Zerreissprobe
Suche...
eToro entdecken

Tempus AI Aktie 135855934 / US88023B1035

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanzumbau 09.05.2026 17:34:40

Cathie-Wood-Investment Tempus AI sichert sich 400 Millionen Dollar über Wandelanleihen

Cathie-Wood-Investment Tempus AI sichert sich 400 Millionen Dollar über Wandelanleihen

Tempus AI stockt Millionen-Finanzierung nach hoher Nachfrage auf 400 Millionen Dollar auf. Die zinslose Umschuldung stützt die Wachstums-Wette von Cathie Wood und befreit die Bilanz von teuren Bankkrediten.

Tempus AI
37.38 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen
• Emissionsvolumen der Wandelanleihen von 350 auf 400 Millionen US-Dollar ausgeweitet
• Teure, besicherte Bankkredite werden vollständig getilgt
• Cashflow künftig von Zinslasten befreit

Das US-Technologieunternehmen Tempus AI nutzt das aktuelle Marktumfeld für eine grossvolumige Umschuldung. Wie das Unternehmen in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, sicherte sich der Spezialist für KI-gestützte Präzisionsmedizin durch eine Privatplatzierung von Wandelanleihen insgesamt 400 Millionen US-Dollar. Aufgrund der hohen Nachfrage im institutionellen Sektor wurde das Emissionsvolumen gegenüber der ursprünglichen Planung um 50 Millionen US-Dollar aufgestockt. Die Nachricht rückt auch die Tempus AI Aktie verstärkt in den Fokus von Investoren, die der Strategie von Cathie Wood folgen.

Zinsfreie Finanzierung bis 2032

Laut Unternehmensangaben sind die emittierten vorrangigen, nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen als Nullkupon-Anleihen konzipiert. Tempus AI muss während der Laufzeit bis 2032 somit keine Zinsen an die Gläubiger leisten. Die Rendite der Investoren speist sich ausschliesslich aus der Option, die Papiere in Class-A-Stammaktien zu wandeln. Der Wandlungspreis wurde auf ca. 69,26 US-Dollar fixiert - ein Aufschlag von 40 Prozent zum Referenzkurs an der NASDAQ. Am Freitag hatte die Aktie, die im Jahresverlauf bislang mit einer ernüchternden Performance von -15,6 Prozent präsentiert, bei 49,86 US-Dollar geschlossen.

Vollständige Tilgung besicherter Kredite

Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass der Nettoerlös von rund 384,1 Millionen US-Dollar zweckgebunden ist: Tempus AI plant, ca. 307,7 Millionen US-Dollar zu verwenden, um bestehende, vorrangig besicherte Bankdarlehen vorzeitig und vollständig abzulösen. Dieser Tausch von verzinsten Bankkrediten gegen zinslose Wandelanleihen entlastet den Cashflow unmittelbar von laufenden Schuldendienst-Verpflichtungen. Die verbleibenden Mittel fliessen laut Tempus in die Liquiditätsreserve für das operative Geschäft und mögliche Akquisitionen.

Warum Cathie Wood auf Tempus AI vertraut

Die Marktpositionierung von Tempus AI wird massgeblich durch das Engagement von Cathie Woods ARK Invest gestützt. Wood begründet ihre Beteiligung mit der massiven Datenbibliothek des Unternehmens, die klinische und molekulare Informationen verknüpft. Aus Sicht der Investorin fungiert die KI-Plattform als entscheidender Hebel, um die Treffsicherheit in der Onkologie zu erhöhen und die Zeitspannen in der pharmazeutischen Wirkstoffsuche zu verkürzen. Für ARK Invest stellt die Aktie eine Kernposition im Bereich der genomischen Revolution dar.

Bewertung der Verwässerungsschutz-Strategie

Um die Interessen der Bestandsaktionäre zu schützen, hat das Unternehmen parallel zur Emission sogenannte "Capped Call"-Transaktionen abgeschlossen. Diese Derivategeschäfte zielen darauf ab, die Verwässerung bei einer späteren Wandlung zu minimieren. Die Absicherung greift bis zu einem Kurs von 98,94 US-Dollar. Für Anleger bedeutet die Transaktion einerseits eine stabilere Bilanz durch den Wegfall der Zinslast, andererseits aber die Akzeptanz einer potenziellen Kapitalverwässerung, sollte die Aktie den Wandlungspreis von rund 69 US-Dollar nachhaltig überschreiten.

Die aggressive Aufstockung der Emission signalisiert, dass der Kapitalmarkt Tempus AI zutraut, die marktführende Rolle bei KI-Diagnostik-Plattformen ohne klassischen Schuldendienst zu skalieren.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

KI-Boom und Apple-Fantasie sorgen für Rally bei Halbleiteraktien - Wie tragfähig ist der Hype?

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!

Analysen zu Tempus AI

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
✅ Diamond Back Energy
✅ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08.05.26 Allianz auf Rekordkurs
08.05.26 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen gesucht – Rheinmetall unter Druck
08.05.26 Optimismus verfrüht
08.05.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtstendenz?
07.05.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bachem Holding AG
06.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
05.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’648.60 19.32 SB1BHU
Short 13’911.15 13.97 S7LBMU
Short 14’442.92 8.88 SQEBJU
SMI-Kurs: 13’100.63 08.05.2026 17:30:30
Long 12’550.31 19.32 SW7BAU
Long 12’281.08 13.97 S0EBKU
Long 11’755.43 8.94 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com