XRP vor Bullenrun? Experten analysieren Fundamentaldaten für den nächsten Marktzyklus

• Wachsende reale Nutzung als Treiber bei XRP• Auch institutionelle Einbindung nimmt zu• Deutlich unterschiedliche Prognosen

Die Kryptowährung XRP rückt zunehmend in den Fokus von Marktbeobachtern. Hintergrund sind aktuelle Entwicklungen rund um die Nutzung im Alltag, regulatorische Fortschritte und institutionelle Aktivitäten.

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Reale Nutzung gewinnt an Bedeutung

Ein zentraler Aspekt in der aktuellen Bewertung von XRP ist die steigende praktische Anwendung. Laut Crypto Citizens Network (CCN) wird der Kurs derzeit durch Anzeichen einer wachsenden realen Nutzung und eine tiefere Integration in Zahlungssysteme gestützt.

Besonders hervorgehoben wird die Integration in das Ökosystem des japanischen E-Commerce- und Fintech -Konzerns Rakuten. Dadurch erhalten rund 44 Millionen Nutzer die Möglichkeit, XRP bei mehr als fünf Millionen Händlern einzusetzen. Zudem können Nutzer den Token über Bonuspunkte erwerben und im Rakuten Wallet speichern. Dies verknüpft XRP mit einem Punktesystem im Umfang von über 23 Milliarden US-Dollar.

Ausbau der Infrastruktur und regulatorische Fortschritte

Parallel zur steigenden Nutzung im Alltag baut Ripple laut CCN seine Infrastruktur weiter aus. So habe SBI Ripple Asia regulatorische Genehmigungen für neue Zahlungsinstrumente auf dem XRP Ledger erhalten. Dies wird als weiterer Schritt hin zu realen Finanzanwendungen gewertet.

Zudem habe Ripple im Jahr 2025 rund 2,4 Milliarden US-Dollar in Übernahmen investiert, um die Verbindung zwischen Blockchain-Technologie und traditionellen Finanzsystemen auszubauen.

Deutlich unterschiedliche Kursprognosen

Trotz positiver Entwicklungen gehen die Einschätzungen zum weiteren Fortgang weit auseinander. Laut CCN deuten von ChatGPT erstellte Prognosen darauf hin, dass XRP unter günstigen Marktbedingungen ein erhebliches Aufwärtspotenzial haben könnte - in einigen Szenarien wird sogar ein Kurs von bis zu 8 US-Dollar prognostiziert. Jedoch wird darauf verwiesen, dass es weiterhin Unsicherheiten in Zusammenhang mit möglichen regulatorischen oder makroökonomischen Herausforderungen gebe.

Demgegenüber steht eine deutlich vorsichtigere Einschätzung von Standard Chartered. Die Bank senkte ihre XRP-Prognose für das Jahr 2026 auf 2,80 US-Dollar - zuvor lag das Ziel bei 8 US-Dollar. Als Gründe werden ein schwächeres Marktumfeld, sinkende Risikobereitschaft sowie zusätzlicher Verkaufsdruck durch ETFs genannt. Diese unterschiedlichen Prognosen verdeutlichen die bestehende Unsicherheit am Markt. Während fundamentale Fortschritte für Optimismus sorgen, bleiben externe Risikofaktoren bestehen.

Einordnung für Privatanleger

Für Privatanleger ergibt sich daraus ein vorsichtiges Gesamtbild. Einerseits sprechen zunehmende Nutzung, neue Partnerschaften und institutionelle Integration für ein mögliches Aufwärtsszenario. Andererseits sind diese Entwicklungen laut CCN an klare Bedingungen geknüpft, insbesondere an ein insgesamt positives Marktumfeld und eine stabile Umsetzung der Strategie durch Ripple.

Das bedeutet für Anleger, sie sollten die weitere Entwicklung der realen Nutzung und der institutionellen Integration genau beobachten und gleichzeitig makroökonomische Faktoren im Blick behalten. Kurzfristige Kursbewegungen liefern keine verlässliche Grundlage für langfristige Entscheidungen. Wer investiert ist oder einen Einstieg erwägt, sollte die strukturelle Entwicklung des Ripple-Ökosystems verfolgen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch