NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die höheren Jahresprognosen belegten eine operative Stärke der Marke Adidas, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer ersten Reaktion am Dienstag. Er rechne nun mit einem Umsatzwachstum 2024 von zehn Prozent, zuvor habe er ein Wachstum von acht Prozent prognostiziert./bek/he;