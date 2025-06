EFG-Aktie unbeeindruckt: EFG-Tochter erwirbt 75%-Anteil an Investment Services Group

Shaw and Partners Financial Services in Sydney, die zu 100 Prozent zum Schweizer Vermögensverwalter EFG gehören, übernehmen einen Anteil von 75 Prozent.

Der Kaufpreis wird in einer Mitteilung vom Mittwoch auf 67,5 Millionen Neuseeland-Dollar beziffert, was circa 32,4 Millionen Franken entspreche. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der regulatorischen Genehmigung, heisst es.

ISG ist den Angaben zufolge eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Auckland mit einem verwalteten Vermögen von über 7 Milliarden Neuseeland-Dollar, circa 3,4 Milliarden Franken. Mit der Akquisition trete Shaw and Partners in den neuseeländischen Markt ein und stärke die Präsenz in der Region.

ISG ergänze das Angebot von Shaw and Partners mit zwei Hauptniederlassungen in Aucklands "Central Business District" und Takapuna sowie mit mehreren Regionalbüros auf der Nord- und Südinsel Neuseelands.

An der SIX notiert die EFG-Aktie zeitweise 0,14 Prozent höher bei 14,38 Franken.

ys/rw

Zürich (awp)