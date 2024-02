FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Seine Analyse vom Februar deute auf eine wieder vermehrte Konsumierung in den USA von Bud Light im Vergleich zum Januar hin, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anteil der Kunden, die der Biermarke den Rücken gekehrt hätten, sei auf den niedrigsten Wert seit Oktober 2023 gesunken. Der Bierbrauer hatte mit einer missglückten Werbung für Bud Light Kunden auf dem US-Markt vergrault./tav/gl;